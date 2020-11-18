نصيف تطالب بإحالة ملف فساد وتلاعب ضريبي يقدر بـ 19 مليار دينار للنزاهة

طالبت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، رئيس الوزراء ووزارة المالية بإحالة ملف فساد وهدر بالمال العام يقدر بـ19 مليار دينار بالتحاسب الضريبي يخص شركة صينية لهيئة النزاهة، مبينة أن هذه الشركة قامت بالتنسيق مع موظفين من ضعاف النفوس ولم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسة منه "سبق وأن أصدرنا تصريحات حول وجود تلاعب في التحاسب الضريبي لصالح شركة الواحة الصينية بسبب بعض الموظفين الفاسدين، واليوم انكشفت الحقيقة عندما أقر محضر التحقيق الوزاري في القضية بوجود هدر بالمال العام مقداره 19 مليار دينار" ، مبينة أن "هذه الشركة لم تكتف بالتهرب الضريبي لعدة سنوات بل قامت بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب بهدف عدم احتساب الغرامات التأخيرية ".

واضافت نصيف ان "أبرز المتورطين في هذه القضية المدير العام السابقة للضريبة، وشتان ما بينها وبين المدير الحالي الكفوء والنزيه الذي حقق خلال شهر 600 مليار دينار لخزينة الدولة"، مشددة على "أهمية إحالة قضية التلاعب الضريبي إلى هيئة النزاهة واستعادة المال العام من الشركة المذكورة وإحالة المتلاعبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".