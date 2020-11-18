مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية جنوب دمشق

ذكر مصدر عسكري سوري، الاربعاء، إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن المصدر قوله أنه "حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ".

واضاف ان "ذلك اسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

بدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته بيانا "قام الطيران الحربي بالإغارة على ما قال إنها أهداف لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".