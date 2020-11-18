وفاة محافظ اربيل

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بوفاة محافظ اربيل قي تركيا. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "محافظ اربيل فرست صوفي توفي صباح اليوم في احدى مستشفيات تركيا". واضاف ان "ذلك جاء بسبب اصابته بفايروس كورونا".



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