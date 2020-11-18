في ذكرى البيعة.. مسيرة الملك سلمان الحافلة بالمناصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بمرور 6 أعوام على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقد بُويع الملك سلمان، ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية فقد تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في المملكة العربية السعودية أبرزها:

- رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

- رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

- رئاسة مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية.

- رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

- الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية.

- الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.

- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ويتبعها كل من جامعة الأمير سلطان الأهلية وواحة الأمير سلمان للعلوم.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.

- رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

- الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

- رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.

- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.

- ورأس خادم الحرمين الشريفين العديد من الجمعيات والهيئات التي كان لها نشاط خارج المملكة ومنها:

- رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م.

- رئيس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م.

- رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

- رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1973م.

- رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م.

- رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام 1973م.

- رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1976م.

- رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م.

- رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين؛ إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م.

- رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1991م.

- رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م.

- الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم، الذي أقيم في عدد من الدول العربية والأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة 1985م / 1992م.

- رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض 2000م / 1421هـ.