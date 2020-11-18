في ذكرى البيعة.. 49 وساما وجائرة "إنسانية" للملك سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسجل حافل من الأعمال الخيرية على مستوى العالم.

ويُعرف الملك سلمان بن عبد العزيز بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات.



ومنذ عام 1956، تولّى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد نال خادم الحرمين الشريفين عن جهوده الإنسانية العديد من الأوسمة والميداليات من دول عدة.

الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز:

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

- الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

- الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند.

- الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية.

- الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 2013م.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية.

- زمالة بادن باول الكشفية في السويد.

- قلادة الشريف الحسين بن علي وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية.

- قلادة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت.

- قلادة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية.

- وسام "كنت" من أكاديمية برلين - براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية.

- وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام 1985م.

- وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء.

- وسام البوسنة والهرسك الذهبي.

- الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة القدس.

- وسام "سكتونا" الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين.

- وسام من الجمهورية اليونانية.

- وسام نسر الإستيك من درجة القلادة أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية.

- وسام القلادة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين.

- وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا.

- الوسام الأعلى في جمهورية مالي.

- وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا.

- وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال.

- وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر.

- وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة جيبوتي الكبرى.

- وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر.

- وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- وسام الدولة الأول "وسام التاج" الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

- وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية.

- وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام.

- وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة.

- وسام الشرف السيراليوني.

- وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى.

- درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم.

- جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية.

- جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة.

- جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 2017 م.

- جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية.

- جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.