سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ50.. دلالات خاصة وقيم نبيلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العمانيون بالعيد الوطني الـ50 لبلادهم بمشاعر يملأها الحب والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق.

ويحتفي العمانيون بتلك المناسبة الهامة على قلوبهم وهم يستذكرون بمشاعر الاحترام والتقدير والحب والولاء اللفتة الطيبة من السلطان هيثم التي تعبِّر عن أصدق مواقف الوفاء والصدق وأنبل المشاعر تجاه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بعد توجيهه باستمرار يوم 18 نوفمبر يومًا وطنيًّا للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام.



وتحتفل عمان بعيدها الوطني يوم 18 نوفمبر/تشرين ثان، الذي يوافق يوم مولد السلطان قابوس، لما شهدته البلاد في عهده من نهضة وتطور في مجالات شتى، فيما بدأ الاحتفال به قبل 50 عاما مع تولي السلطان قابوس الحكم عام 1970.

وكان قابوس قد أعلن عقب توليه الحكم بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة.

وبعد توليه مقاليد الحكم 11 يناير الماضي، وجه السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في مارس/ آذار الماضي، باستمرار يوم 18 نوفمبر يومًا وطنيًّا للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام.

لفتة أسرت قلوب العمانيين وجسد بها السلطان هيثم بن طارق قِيَم الولاء والوفاء التي تعد قمة أخلاق النبلاء، إذ لا يقدر الفضل حق قدره إلا أهل الوفاء والفضل والكرم.

وإضافة لتلك القيم النبيلة يحمل احتفال هذا العام باليوم الوطني العماني الـ50 طابعا خاصا لأكثر من سبب، أولها كونه يعد الأول للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الأمور في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

أيضا فإن احتفال هذا العام يعد اليوبيل الذهبي لانطلاق مسيرة النهضة في السلطنة قبل 50 عاما.

كما تأتي الاحتفالية مع بدء العدء التنازلي لبدء تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" التي سيتم البدء في تنفيذها انطلاقًا من العام القادم 2021، وهي الرؤية التي تجسّد التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً لعُمان، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.