المغرب للأمم المتحدة: متمسكون بوقف إطلاق النار في الكركرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس تمسك بلاده بوقف إطلاق النار ومواصلة الجهود السياسية بعد المواجهة المحدودة في منطقة الكركرات.

وقال الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تناول التطورات الأخيرة، إن بلاده رغم مساعيها للسلام، عازمة على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، ضد أي تهديد لأمنها ومواطنيها".



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "تتلقى تقارير عن إطلاق نار ليلاً في مواقع عدة".

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، شدد خلال اتصال سابق مع جوتيريس على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أمن وسلاسة الحركة في معبر الكركرات الحدودي.

وبدأت السلطات المغربية، في وقت سابق، إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها مليشيا البوليساريو.

وأفادت مصادر مغربية مُتطابقة لـ"الخليج 365"، بأنه على طول المنطقة التي أقامت بها المليشيات الانفصالية، انتشرت الآليات المغربية، لإزالة جميع الحواجز التي من شأنها عرقلة السير على الطريق.

وكانت وزارة الخارجية المغربية أكدت تمسك المملكة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العملية التي قام بها الجيش تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار.