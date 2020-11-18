شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تهبط بعد مستويات قياسية في الجلسة السابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية الثلاثاء متراجعة عن مستويات إغلاق قياسية مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة، بعد أن ألقت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 والتهديد المتزايد لجولة جديدة من الإغلاقات الاقتصادية وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة بظلالها على أجواء التفاؤل التي أثارتها أنباء إيجابية بشأن لقاح محتمل.

ودفعت المبيعات بورصة وول ستريت للتخلي عن مكاسبها في جلسة الاثنين التي سجل فيها المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ ما قبل الجائحة.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 167.09 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 29783.35 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 17.38 نقطة، أو 0.48 بالمئة، ليغلق عند 3609.53 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 24.79 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 11899.34 نقطة.

وجاءت الانخفاضات بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة أقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مقابل زيادة 0.5% توقعها الاقتصاديون في استطلاع لداو جونز.

وسجل ستاندرد اند بورز وداو جونز مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق الاثنين مع تزايد الآمال باستئصال مرض كوفيد-19 عقب أنباء عن لقاح واعد آخر، لكن قفزة في الإصابات بالفيروس وموجة إغلاقات جديدة تهددان تعافيا من الركود الذي أثارته الجائحة.

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الاثنين، وعند مستوى إغلاقه القياسي الجديد فإن المؤشر داو جونز لأسهم الشركات الكبرى هو الأخير بين المؤشرات الثلاثة الذي يستعيد مستويات كان وصل إليها في فبراير/ شباط، قبل أن تدفع الإغلاقات الأسواق إلى هبوط حاد.

وسجل المؤشر راسل 2000 أيضا أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.

وأظهرت أسهم القيمة والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات الصغيرة أداء أفضل من بقية القطاعات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 470.63 نقطة، أو 1.60 بالمئة، إلى 29950.44 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 41.76 نقطة، أو 1.16 بالمئة، ليغلق عند 3626.91 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 94.84 نقطة، أو 0.8 بالمئة، إلى 11924.13 نقطة.

(رويترز)