باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 363 ألفا و380 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 363 ألفا و380 حالة، وذلك عقب تسجيل 2208 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس (كورونا) بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7230 حالة، وذلك عقب تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 325 ألفًا و788 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.