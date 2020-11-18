فوز المنتخب الوطني على توجو وتطورات سد النهضة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على عناوين الصفحات الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مقر الكلية الحربية، وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، إلى جانب استشهاد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أثناء تأدية عمله.

وتحت عنوان "الرئيس: ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات يتطلب إعداد أجيال واعية"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات يتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكلية الحربية صباح اليوم، حيث حضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ونقلت "الأهرام" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين وذلك بإتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وتحت عنوان " ياسر عصر .. فدائي برتبة لواء" أبرزت صحيفة "الجمهورية" استشهاد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد منتصف الليلة الماضية أثناء تعامله مع حريق محدود بمحطة مترو مسرة بشبرا، حيث انزلقت قدماه في الهواية التي انبعثت منها الأدخنة وسقط بعمق 10 أمتار ليلفظ أنفاسه فورا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث المأساوي وقع عندما لاحظ العاملون بالمترو انبعاث أدخنة داخل هواية محطة مسرة فأبلغوا شرطة النجدة وانتقل رجال الحماية المدنية واللواء الشهيد ياسر عصر وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات للسيطرة على الموقف، وبعد السيطرة على الأدخنة أصر الشهيد كعادته بالإخلاص في العمل على النزول داخل الهواية للتأمين الكامل لموقع انبعاث الدخان فانزلقت قدماه ليسقط فيها وتنتهي حياته في الحال وسط حالة حزن شديد من زملاء العمل.

وأوضحت الصحيفة أن جنازة الشهيد العسكرية شيعت من بلدته بقرية مشتهر بمركز طوخ بالقليوبية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الخارجية والري، بالإضافة لممثلي وزارات الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة؛ لبحث التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مدبولي تبحث ملف سد النهضة"، إلى أن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا غدا الخميس؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات "القمة الإفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي قوله إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم للدول الثلاث يلبي طموحاتها في التنمية.

وتحت عنوان " 7320 مشروعا باستثمارات 324 مليار جنيه خلال عامين"، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاستثمارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغت 324 مليار جنيه، وأنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 7320 مشروعا خلال تلك الفترة.

ونقلت الصحيفة ما ورد في تقرير المتابعة الدورية الذي قدمه رئيس الوزراء أمس لمجلس النواب حول برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020، والذي جاء فيه أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب واسترشدت خلاله بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وأن العقبات التي واجهت الحكومة وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا المستجد، أرجأت فرص جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وتحت عنوان "القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تنفيذ القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم (languedoc).

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت "الأخبار" أن التدريبات تأتي كذلك لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر والتي تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة في اتخاذ القرارات واختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التدريب يعد الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية والتي تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، ما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين ما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وفي الشأن الاقتصادي، عنونت صحيفة "الجمهورية" "الدولار يخسر قرشين أمام الجنية .. و5.9 مليار جنيه أرباح البورصة في يوم"، حيث أبرزت تسجيل متوسط سعر الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، بدعم من تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والتي جاءت مع إعلان البنك المركزي المصري عن نجاحه في بيع أذون خزانة بأكثر من 1.5 مليار دولار أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملة الأمريكية خسرت قرشين إضافيين أمس لترفع خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 46 قرشًا.

وفيما يخص البورصة، أبرزت الصحيفة مواصلة مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها لدى إغلاق تعاملات أمس بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح.

وأوضحت الصحيفة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبوصة حقق مكاسب قدرها 5.9 مليار جنيه ليصل إلى 636.2 مليار جنيه.

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان "منتخب الفراعنة يفوز على توجو 1/3 ويتصدر مجموعته"، أبرزت "الجمهورية" فوز منتخب مصر لكرة القدم على منتخب توجو على أرضه، في تصفيات بطولة أفريقيا.