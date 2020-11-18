كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر وأعراض جديدة للمصابين والكمامة العدوى لـ 1.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وتسجيل 16 حالة فاة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

العليا للفيروسات: أعراض جديدة لدى مصابي كورونا والكمامة تقلل احتمالية الإصابة لـ 1.5%

30 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة

هل هددت جائحة " كورونا" خطوات نجاح الحكومة.. مدبولي يجيب

الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من "كورونا"

فايزر وموديرنا في المقدمة.. آخر تطورات لقاحات كورونا

فولكس فاجن تعتبر 2021 "عاما انتقاليا" بسبب تداعيات كورونا

الدخلية: ضبط 5329 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

متى تعود الحياة لطبيعتها؟.. مبتكر لقاح فايزر يجيب

كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.39مليون حالة والوفيات 52240

بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

أطباء بلا حدود: استخلاص استنتاجات نهائية حول لقاح موديرنا ضد كورونا "سابق لأوانه"

كورونا في الصين: البر الرئيسي يسجل 15 إصابة جميعها قادمة من الخارج

كورونا في إيطاليا: الإصابات 1.21 مليون حالة والوفيات 45733

كورونا في فرنسا: الاصابات 2.04 مليون والوفيات 45 ألفا و122 حالة

كورونا: مخترعون يبتكرون خوذات مزودة بتكنولوجيا متطورة للحماية من الإصابة بكوفيد-19

جو بايدن يحذر من خطر ارتفاع وفيات كورونا بسبب رفض دونالد ترامب التنسيق

فاوتشي: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا "رائعة بشكل مذهل"