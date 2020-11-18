حدث ليلاً| زيادة إصابات كورونا وتفاصيل مذبحة حدائق الأهرام ومفاجآت بواقعة "سيدة المنوفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

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بالمستندات| مفاجآت بواقعة اغتصاب "سيدة المنوفية".. سر أخفاه المتهم بالإمارات

قال الدكتور أحمد مهران محامي "سيدة المنوفية" المجني عليها في واقعة اغتصاب وتوثيق الواقعة بالفيديو، إن المتهم "وائل.م – عاطل" من قرية سنجرج في مركز منوف، سبق اتهامه في واقعة اغتصاب مماثلة بدولة الإمارات أثناء فترة تواجده للعمل هناك، وذلك بعدما استدرج سيدة داخل إحدى الفنادق وقام بالتعدي عليها.

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مذبحة حدائق الأهرام.. الابن طعن أمه في الرقبة ومزق شقيقه بـ5 طعنات

عاين رجال المباحث جثتي سيدة ونجلها قتلا على يد ابن الأولى وشقيق الثاني بمنطقة هضبة الأهرام.

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"بقيمة مليار جنيه"..بسام راضي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لخدمة المواطنين

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على القروض التي تقترضها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، قائلًا: "إن هناك معايير أمنة تحددها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باشتراطات القروض"، مشيرًا إلى أن القروض يتم استخدامها في مشروعات إنتاجية وتنموية.

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مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل أمه وأخاه ويصيب زوج شقيقته

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الثلاثاء.

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"مثل في الإخلاص وحبه لشغله"..أسرة الشهيد ياسر عصر تكشف تفاصيل حياته وبطولاته

قالت صفاء الشامي زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن زوجها كان يتجه للعمل يوميًا من محافظة القليوبية للقاهرة، وكان من المفترض أن يعود لمنزله يوم الجمعة القادم، مشيرة إلى أنها تواصلت معه يوم الأحد الماضي قبل الحادث، قائلة: "قولتله هترجع يوم الجمعة زي العادة ولا عندك اجتماعات قالي الله اعلم وسأل علي ولاده كلهم".

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العليا للفيروسات: أعراض جديدة لدى مصابي كورونا والكمامة تقلل احتمالية الإصابة لـ 1.5%

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك أعراض جديدة لدى المصابين بفيروس كورونا وهي تتمثل في ظهور مغص بالمعدة وعسر هضم وإسهال وتقلصات وميل للقيء وصداع شديد إلى جانب الأعراض التى يعرفها الجميع ومنها ارتفاع درجات الحرارة.

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ممثلة الأمم المتحدة: مصر في صدارة الدول الداعمة للمرأة لتولي المناصب القيادية

قالت كريستين عرب، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل على مواجهة التداعيات والأعباء الواقعة على المرأة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تحذر من مخاطر بلازما المتطوعين في تجارب لقاح كورونا

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من مغبة استخدام بلازما الدم الخاصة بالأشخاص الذين تلقوا لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أجل علاج مرضى الفيروس.

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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء إقالة كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.

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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ أغسطس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لتتخطى عتبة الـ300 حالة لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في سماء العاصمة دمشق.

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برعاية مصرية.. اجتماع حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية

برعاية مصرية كريمة وفي إطار الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، عُقدت عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة؛ لمناقشة موضوعات المصالحة، حيث تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفتره المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة.

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بايدن يختار 9 من كبار مسؤولي حملته لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه اختار تسعة من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته، وتأتي بعد أسبوع من اختياره كبير موظفي المقر الرئاسي.

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