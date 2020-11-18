اليوم.. افتتاح مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان اليوم الأربعاء، لإطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، حيث يقدم المشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

جدير بالذكر أن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية اخري للطلاب منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، مهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج ابدأ مشروعك الخاص، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل.

ويتم تدشين وإطلاق مشروع كاريري CAREERY في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ بمقر مركز التطوير الوظيفي بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.