لطيف على القاهرة وأمطار على السواحل الشمالية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة أن طقس الغد الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 26 -14، السواحل الشمالية 24- 18، جنوب سيناء 27- 20، شمال الصعيد 24- 15، جنوب الصعيد 27-16.

وأكدت الهيئة أن السواحل الشمالية تشهد سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم، والوجه البحري يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية، وجنوب سلاسل البحر الأحمر يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق حلايب وشلاتين ورأس بنياس.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية معتدل على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 26 -14، السواحل الشمالية 24- 18، جنوب سيناء 27- 20، شمال الصعيد 25- 15، جنوب الصعيد 27-16.

وأكدت الهيئة السواحل الشمالية تشهد سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم، والوجه البحري يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية، وجنوب سلاسل البحر الأحمر يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق حلايب وشلاتين ورأس بني ياس.

وعن طقس السبت، أوضحت الهيئة أنه لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 26 -14، السواحل الشمالية 24- 18، جنوب سيناء 27- 20، شمال الصعيد 24- 15، جنوب الصعيد 26-16.

وأشارت الهيئة إلى أن السواحل الشمالية تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش.