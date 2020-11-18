دولة الإمارات تعاملت باحترافية مع فيروس كورونا

أكدت دراسة لفريق بحثي من جامعة الإمارات العربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في التعامل مع جائحة كورونا بطريقة احترافية متقدمة على العديد من دول العالم، من خلال سياسة تواصل اجتماعي فعالة.

جاء ذلك، في دراسة تقييمية للخطر العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أجراها الفريق البحثي الذي يضم الدكتور فادي النجار الأستاذ المساعد في قسم علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات بكلية تقنية المعلومات، والباحث مونكاجارغول، والدكتور عبد الصمد تريداني الأستاذ المشارك في قسم علوم الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور نزار زكي –أستاّذ في قسم علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات ومدير مركز تحليل البيانات الكبيرة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر جائحة كوفيد ـ 19 تصنيفاً ليس لها سابق في العالم مسببة الكثير من الأضرار الصحية والنفسية عالمياً، حيث إن هناك العديد من دول العالم ما زالت متعثرة في التعامل مع هذه الجائحة من جراء زيادة حالات الإصابة.

وخلصت نتائج الدراسة للوضع غير المتوقع لانتشار الفيروس عالمياً، وبأن هناك عدداً من التخمينات والتوقعات المنبثقة من المجتمع العلمي العالمي تتعلق بالأثر السلبي لهذه الجائحة في العديد من الدول المتطورة والمرتبط بمعدل النمو السكاني، وزيادة أعداد الوفيات غير المتوقع.