قتلى في انهيار أرضي بإندونيسيا

سيف اليزيد - لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي تسببت فيه أمطار في جزيرة جاوة بوسط إندونيسيا، حسبما ذكر مسؤول اليوم الأربعاء.

ووقع الانهيار الأرضي في منطقة بانيوماس عندما كان السكان نائمين، وفقا لما ذكره راديتيا جاتي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتوقعت الهيئة سقوط مزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المميتة أمر شائع في إندونيسيا أثناء الموسم المطير بين نوفمبر مارس.

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