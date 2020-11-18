إصابة السناتور تشوك جراسلي بكورونا

سيف اليزيد - قال السناتور الجمهوري تشوك جراسلي، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال جراسلي (87 عاما) في بيان "بينما أشعر بأنني على ما يرام، فإن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية".

وكان السناتور الذي يمثل ولاية أيوا قال في وقت سابق إنه في انتظار نتيجة الاختبار بعد أن علم أنه تعرض للفيروس.

وقال "أقدر التمنيات الطيبة والدعوات من الجميع واتطلع إلى استئناف برنامجي العادي حينما استطيع".

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