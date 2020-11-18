الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، هبوطا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة من الحالات الثماني جرى تسجيلها محليا في مدينة تيانجين التي تشترك في حدود مع العاصمة بكين.

وذكرت أيضا أنها سجلت خمس إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 12 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86369 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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