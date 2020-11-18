كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري، ومواقع تابعة لفيلق القدس، في سوريا، وفقا لما أفادت بذلك قناة العربية في خبر عاجل.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 3 عسكريين وإصابة جندي في هجوم من قوات الاحتلال على دمشق.