شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى: اتحاد يوسف القرضاوى غير مرحب به فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد خليل الرقيق إعلامى ومحلل سياسى تونسى، الفكر الإخوانى، مؤكدا أنه يفرخ عناصر إرهابية، واصفا اتحاد العلماء المسلمين الذى أسسه يوسف القرضاوى غير مرحب به فى تونس.

وقال "الرقيق"، فى تصريحات لـ"الخليج 365" خلال مشاركته فى الاعتصام الذى دعت له قوى سياسية تونسية على رأسهم حزب الدستورى الحر التونسى أمام مقر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس: "الفكر الإخوانى غير مرحب به، واتحاد يوسف القرضاوي غير مرحب به في تونس، ونحن كشعب تونسى ضد الإرهاب المتآمر على شعبنا وعلى الشعوب السورية وليبيا ومصر".

وأشار"الرقيق"، إلى أنهم رفعوا مجموعة من الشعارات خلال مشاركتهم في الاعتصام كـ"نحن مسلمين ولسنا إرهابيين، والإخوان تساوي الإرهاب" موضحا أن مجموعات كبيرة شاركت في اعتصام مطالبة حل اتحاد يوسف القرضاوى رفضهم الفكر الإخوانى".

وأوضح: "اتحاد يوسف القرضاوي منذ حصوله على رخصة عام 2012 يصون ويجول البلاد التونسية دون رقابة وبالمخالفة لقانون الجمعيات التونسى"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات التونسى يرفض تمام أن تجمع القيادات الحزبية المشاركة في قيادة جمعيات "الهيئة العامة"، ورغم ذلك نجد عبد المجيد النجار قيادى بحركة النهضة قيادى في اتحاد يوسف القرضاوى".

ويستمر تصعيد الأحزاب والقوى السياسية التونسية ضد اتحاد علماء المسلمين فى تونس، والمعروف إعلاميا بـ"اتحاد يوسف القرضاوى"، حيث يدخل الحزب الدستورى الحر الذى تقوده النائبة التونسية عبير موسى، اليوم الاثنين، فى اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإيقاف نشاطاته وإخراجه من البلاد، على خلفية دوره فى نشر التطرف ودعم الإرهاب فى البلاد.

ووفقا لموقع العربية، فإنه تحت شعار "ارحلوا عنّا"، قالت النائبة التونسية موسى، أن حزبها سينصب الخيام أمام مقر اتحاد القرضاوي" الذى أصبح وكرا لتفريخ وصناعة الإرهاب فى تونس" من خلال الدورات التدريبية "المشبوهة" والتكوين الدينى "الخطير"، الذى يقدمه للشباب التونسى، والتى تتعارض مع التعليم المدنى الرسمى للدولة التونسية وقيم الجمهورية، وتستهدف نشر الفكر الظلامى والتطرف داخل المجتمع التونسي.

ودعت رئيس الحزب الدستورى الحر التونسى، أنصارها إلى الحضور بكثافة أمام مقر هذه الجمعية الأجنبية التى يوجد مقرها الرئيسى فى قطر وأسّسها الإرهابى يوسف القرضاوى التى تدعو تصريحاته إلى تفجير النفس حال صدور أمر من الجماعة، وذلك للمشاركة فى اعتصام الغضب، وأوصت بوجوب احترام إجراءات البروتوكول الصحّى المعتمد من قبل السلطات، فى إطار التوقّى من فيروس "كورونا".