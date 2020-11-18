السودان والبعثة الأممية.. تعهدات بتعاون كامل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة "يونتامس".



جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال "اليونتامس" ستفنى كوري، التي وصلت البلاد في زيارة رسمية، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع البعثة عمر الشيخ.

وأوضح الشيخ، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول مهام البعثة التي ستبدأ أعمالها في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال إن المبعوثة الأممية أكدت خلال اللقاء استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) والمتعلقة بدعم التحول السياسي في السودان.

كما تعهدت بالعمل نحو الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الانمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف.

كما أعربت المبعوثة الأممية عن سعادتها بزيارة الخرطوم، مؤكدة جاهزية الأمم المتحدة لدعم السودان في كل مراحل العملية الانتقالية السياسية.

ومن المقرر أن تقدم هذه البعثة التي تأتي بديلا لقوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الدعم السياسي اللازم لإكمال عملية الانتقال في السودان، وتم تأسيسها بطلب من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.