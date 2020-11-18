مليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في جبهة المخدرة بمأرب

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أعلنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال معارك عنيفة في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.



ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن قائد عسكري ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني ومسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت اليوم معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في ميسرة وميمنة جبهة المخدرة.

وأضاف، أن المعارك تزامنت مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط صلب.

وأكد المصدر، أن المعارك والضربات الجوية أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران.

ووصف خسائر المليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية بالثقيلة والتي ما زالت تتلقى الهزائم الكبيرة على يد أبطال الجيش.

وأشار إلى أن المعارك المشتعلة منذ أكثر من أسبوعين في جبهة المخدرة، والتي يخوضها الجيش والمقاومة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المليشيا وعتادها القتالي.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف، تواصل دك مرابض المليشيات وتحصيناتها وتعزيزاتها المختلفة.

وتشهد جبهات القتال غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات المليشيا الانقلابية، موقعة في المليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.