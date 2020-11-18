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دمشق: مقتل 3 جنود في عدوان إسرائيلي على سوريا
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في ”عدوان إسرائيلي“ على سوريا اليوم الأربعاء.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لعدوان إسرائيلي“ على سماء منطقة دمشق.
وقال المصدر العسكري بحسب الوكالة السورية، أنه حوالي الساعة “الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ”.
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