شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» الأميركية تصادق على أول جهاز للاختبار الذاتي لكورونا في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الثلاثاء إنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة. والفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

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