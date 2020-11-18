شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 99 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153 وإجمالي الوفيات إلى 99026. ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

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