شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: ترامب قد يسحب كل القوات من الصومال والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال في إطار خفض للقوات على مستوى العالم يشمل أفغانستان والعراق.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إنه لم يتم الانتهاء من أي شيء وإن الجيش الأمريكي لم يتلق أوامر في هذا الصدد. ومع ذلك سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريبا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء أن ترامب سيخفض القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول 15 يناير كانون الثاني، قبل خمسة أيام فقط من نهاية ولايته وسيخفض القوات الأمريكية في العراق من 3000 إلى 2500.

وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاجون العالمية لمحاربة القاعدة.