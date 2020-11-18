عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح وحماس من القاهرة.. قطار المصالحة يتحرك

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت حركتا فتح وحماس الوصول لتفاهمات بشأن عدد من النقاط العالقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال لقاءات جمعت وفود من الحركتين في القاهرة



وأصدرت الحركتين بيانا مشتركا جاء فيه: إن "اللقاءات التي تمت برعاية مصرية كريمة بين الحركتين في القاهرة، نجحت في الوصول لتفاهمات على عدد من النقاط العالقة في قضية المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفترة المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة".

وأشادت الحركتان بالرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، والجهود المستمرة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ووصل وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس إلى القاهرة، الأحد، للقاء المسؤولين في مصر، واستكمال مباحثات المصالحة الوطنية.

وقال مصدر فلسطيني: إن "القيادي في فتح أحمد حلس، والقيادي في حماس خليل الحية، غادرا إلى القاهرة، عبر معبر رفح، للانضمام إلى وفدين من الحركتين يزوران مصر. "

ووفق المصدر، فإن وفد فتح يضم عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح، في حين يضم وفد حماس نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وروحي مشتهى.

وذكر المصدر أن الوفدين سيلتقيان مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية لبحث العلاقات الثنائية، فيما من المقرر عقد لقاءات بين الجانبين لاستكمال المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية.

من جهته، كشف منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، وجود نقاشات مستمرة برعاية القاهرة مع حركة حماس.

وقال الجاغوب، إن هذه الحوارات مستمرة منذ شهرين في القاهرة بعيدا عن الإعلام، مؤكدا أن الأمور جادة والفصائل ذاهبة باتجاه تحقيق وحدة حقيقية.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفراس بين رام الله وبيروت، تلا ذلك لقاءات بين فتح وحماس انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات، ولكن ذلك لم يترجم على الأرض نتيجة خلافات على التفاصيل.