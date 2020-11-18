شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار 9 من مسؤولي حملته لتولي مناصب في البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، (الثلاثاء)، عن اختياره تسعة من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض، وذلك في إطار تشكيل فريق إدارته.

وقال بايدن في بيان له إن الولايات المتحدة «تواجه تحديات كبرى، وهم (هؤلاء التسعة) يحملون وجهات نظر متنوّعة ولديهم التزام مشترك بالتصدي لهذه التحديات لإخراج البلاد منها أقوى وأكثر اتحادا»، حسبما ذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي».

ويعتزم بايدن تعيين المئات في مناصب في البيت الأبيض في الأشهر المقبلة بينهم مديرة حملته الانتخابية جين أومالي ديلون نائبة لكبير الموظفين.