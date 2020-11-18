وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة/تل أبيب - (د ب أ):

من المقرر أن يصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم الأربعاء في أول زيارة رفيعة المستوى منذ توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات قبل شهرين.

ومن المتوقع أيضا أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي في القدس.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الزياني سيترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة "اتفاق أبراهام"، الذي وقع في سبتمبر وتم بموجبه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل بومبيو إلى إسرائيل عقب زيارة لأوروبا.

وبحسب إفادة إعلامية قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، فإن بومبيو ونتنياهو "سيناقشان مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق أبراهام".