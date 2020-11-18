محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية.
ينشر الخليج 365 تفاصيل تقديم تظلم، والذي جاء على النحو التالي:
طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى كان في مايو الماضي، بـ10 محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - مطروح).
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقاً لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقاً.
وبلغ سعر الشقة الـ90 مترًا 184 ألف جنيه، بمحافظتي (البحر الأحمر - مطروح)، و197 ألف جنيه بباقي المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر لحاجزي الإعلان الـ13.. كيف تتظلم على نتيجة فرز الأوراق؟ (التقديم أونلاين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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