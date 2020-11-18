محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في سماء العاصمة دمشق. وقالت (سانا) إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق". وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد بسماع دوي انفجار في سماء دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.