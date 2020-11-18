شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: مقتل 73 شخصا وفقدان 19 آخرين بسبب إعصار "فامكو" والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوكالة أن 24 شخصا أصيبوا ومازال هناك 19 في عداد المفقودين جراء إعصار (فامكو) الذي اجتاح جزيرة لوزون الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن الإعصار، الذي تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق من بينها العاصمة مانيلا، تضرر منه أكثر من 3 ملايين شخص في جزيرة لوزون، مشيرة إلى أن أكثر من 283 ألف شخص تم إيواؤهم في أكثر من 2000 من مراكز الإخلاء التي تديرها الحكومة.
وضرب إعصار (فامكو) جزءا كبيرا من لوزون، وهي موطن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة و 70 في المائة من النشاط الاقتصادي.
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