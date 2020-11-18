عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تسمية كبير الموظفين.. بايدن يختار 9 مسؤولين في فريق البيت الأبيض

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن 9 من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض، في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته، وتأتي بعد أسبوع من اختياره كبير موظفي المقر الرئاسي.



وجاء في بيان لبايدن أن الولايات المتحدة ”تواجه تحديات كبرى، وهم (هؤلاء التسعة) يحملون وجهات نظر متنوعة، ولديهم التزام مشترك بالتصدي لهذه التحديات لإخراج البلاد منها أقوى وأكثر اتحادًا“.

ويعتزم بايدن تعيين المئات بمناصب في البيت الأبيض خلال الأشهر المقبلة، بينهم مديرة حملته الانتخابية جين أومالي ديلون نائبة لكبير الموظفين.

وستعمل أومالي ديلون البالغة من العمر 44 عامًا تحت إمرة رون كلين الذي أعلن بايدن، الأسبوع الماضي، أنه اختاره لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وأومالي ديلون صاحبة خبرة واسعة في الحملات الانتخابية الرئاسية، وشاركت في 7 منها، وكانت نائبة مدير حملة الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات 2012.

واختار بايدن مساعد مديرة حملته ”سيدريك ريتشموند“ النائب عن ولاية لويزيانا، كبيرًا لمستشاريه.

وسيتخلى الديمقراطي المتحدر من أصول أفريقية والبالغ من العمر 47 عامًا عن مقعده النيابي ليتفرغ لمنصبه الجديد، اعتبارًا من 20 كانون الثاني/يناير المقبل، موعد تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

كذلك اختار بايدن لهذا المنصب الديمقراطي المخضرم ”مايك دونيلون“ الذي هندس إستراتيجية حملته الانتخابية.

وجاء في بيان لكلين أن“الفريق الذي بدأنا بالفعل تشكيله سيمكننا من التصدي للتحديات التي تواجهها بلادنا منذ اليوم الأول“ من عمل الإدارة الجديدة.

كذلك اختار بايدن كبير موظفي السيدة الأولى العتيدة جيل بايدن وكبير مستشاريها، ومستشاره القانوني ومدير عمليات المكتب البيضاوي.

ويأتي اختيار بايدن لموظفي إدارته في حين لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على موقفه الرافض للإقرار بالهزيمة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وفي توقيت يتواصل فيه امتناع إدارته عن التعاون رسميًا مع فريق بايدن المكلف بتنظيم عملية انتقال السلطة.