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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيف العرب.. انطلاق مناورات عسكرية عربية مشتركة في مصر الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الخليج 365 شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن في فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية، التي انطلقت الثلاثاء وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكلاً من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب. ويعد تدريب "سيف العرب" واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة. ويأتي ذلك التدريب استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة.

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