مدرسة تمنع تلميذة من والدخول بسبب ارتدائها “فولار”.. والأخيرة تلجأ إلى القضاء

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية التلميذة، التي منعت من ولوج مؤسسة تعليمية، بسبب ارتدائها غطاء للرأس، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة قررت تأخير الملف بطلب من المحامي، الذي عينته المؤسسة التعليمية، وذلك للاطلاع على الملف.

وكانت إحدى مدارس مدينة القنيطرة، قد منعت، قبل أسابيع، التلميذة سندس، من الولوج إلى المدرسة، بسبب ارتدائها غطاء للرأس، “فولار”.

وتؤكد المدرسة المعنية أن القانون الداخلي للمؤسسة، يمنع وضع غطاء على الشعر، ما جعل أسرة التلميذة تلجأ إلى القضاء.