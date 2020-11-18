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فرنسا تطالب روسيا بإجابة.. ماذا تفعل تركيا في قره باغ
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
طالبت فرنسا، الثلاثاء، روسيا بتبديد "اللبس" بشأن الوضع في ناغورني قره باغ وخصوصا دور تركيا والمقاتلين الأجانب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، في الجمعية الوطنية،: "يجب تبديد اللبس حول اللاجئين وتحديد خطوط وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ".
وكشف أنه سيتم التطرق إلى هذه النقاط خلال اجتماع لرؤساء مجموعة "مينسك" الأربعاء في موسكو.
لا يكف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التدخل بأشكال مختلفة في شؤون دول المنطقة، وصولا إلى منطقة "القوقاز".
وذلك في محاولات مستمرة لإثارة القلاقل وعدم الاستقرار؛ من أجل تحقيق أوهامه التوسعية، إضافة إلى المطامع الاقتصادية التي لا تغيب عن تحركاته؛ لتعويض النزيف الذي يعاني منه اقتصاده.
وأحدث تلك المحاولات والتحركات المريبة، موافقة برلمان تركيا الإثنين على مذكرة لـ"أردوغان" بإرسال قوات تركية لمدة عام إلى أذربيجان.
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