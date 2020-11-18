شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، صعودا من 242 إصابة و12 وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها و6481 حالة وفاة".

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