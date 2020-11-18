شكرا لقرائتكم خبر عن «إيوتا» يخلف دمارا واسعا ويقتل 5 في أمريكا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترا في الساعة ليل الاثنين، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.
وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا اليوم ، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح الأربعاء".
وأصبح إيوتا الإعصار الثالث عشر في موسم حافل على نحو خاص في المحيط الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر «إيوتا» يخلف دمارا واسعا ويقتل 5 في أمريكا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.