شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التونسية: «اتحاد القرضاوي» وكر مشبوه لتفريخ الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

يتصاعد الغضب الشعبي في تونس ضد ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، الذي أسسه شيخ الفتنة يوسف القرضاوي بتمويل من النظام القطري، ورفع المحتجون أمام مقر الاتحاد شعار «ارحلوا عنا، لسنا بحاجة لجماعة الإخوان وجماعة القرضاوي في تونس».

ويخوض «الحزب الدستوري الحر» برئاسة البرلمانية والمعارضة التونسية عبير موسى معركة جديدة مع مسؤولي فرع الاتحاد في تونس، ودعا الحزب، محكمة المحاسبات التونسية إلى التدقيق في تمويلات الجمعيات الناشطة في تونس، ومنها مركز الإسلام والديمقراطية، الذي يتلقى تمويلات مشبوهة ويعمل بتنسيق واضح مع حزب حركة النهضة الإخواني ويروج له في الخارج.

اعتصام مفتوح

ويواصل أعضاء «الحزب الدستوري الحر» اعتصاما مفتوحا لليوم الثاني على التوالي أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة التونسية؛ احتجاجا على ما سمته رئيسة الحزب «تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة ومتورطة بتبييض وتمويل الإرهاب».

وقالت الناشطة السياسية ألفة يوسف إن «اعتصام الغضب» خطوة نحو إنقاذ تونس من الفاسدين والإرهابيين. وأضافت: قد نأتي من أطياف فكرية وسياسية ونفسية مختلفة، لكن عندما يكون الوطن في خطر، فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.

تفكيك الاتحاد

ويتمسك الحزب الدستوري بتفكيك هذه المنظمة المشبوهة ورحيل مسؤوليها من تونس، وقالت موسى في تصريحات أمس: بدأنا منذ يوم الإثنين تنفيذ اعتصام الغضب أمام مقر اتحاد القرضاوي، الذي تحول إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس بتواطؤ من البرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة الإخوانية، التي تتبع نفس النهج الإرهابي.

وأضافت: نحن غاضبون على تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب وغاضبون على فسحها المجال لتنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية.

حماية البلاد

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى الوحدة بين مختلف الأطراف لحماية البلاد ونظامها الجمهوري من تنظيم الإخوان والكيانات المشبوهة مثل اتحاد القرضاوي، مؤكدة أن عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية قد عبّرت عن عزمها الالتحاق بالاعتصام.

وكانت عبير موسي قد كشفت في ندوة في مقر البرلمان عن وثائق تثبت تمويل جمعيات وأحزاب من الخارج أثناء الانتخابات وخارج الحملات الانتخابية أيضا، وهو ما أكده تقرير أصدرته محكمة المحاسبات التونسية أكدت فيه وجود تمويلات خارجية لبعض الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية.

تواطؤ حكومي

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الحكومات المتعاقبة بـالتواطؤ مع فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة»، مشيرة إلى أن حزبها طالب بنك الزيتونة، الذي يمتلك حسابات الفرع بنشر كشوفاته المالية دون استجابة.

تمويلات قطر

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أعلنت الأسبوع الماضي عن التحرك السياسي والقانوني ضد التمويلات القطرية لغسل عقول أدمغة الشباب التونسي وتجنيدهم في شبكات الدوحة الإرهابية، إضافة إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد القرضاوي «للتنديد بالإرهاب وبداعميه في تونس وإجباره على الخروج من البلاد نظرا إلى أن ممارساته مخالفة لقيم الجمهورية ونواميس الدّولة المدنيّة».

واتهمت فرع الاتحاد بتحريض الشباب التونسي على العنف والكراهية والحقد على الدولة، وقالت إن حزبها سيتصل بمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر، التي تهدد المنظومة التربوية في تونس، لكن نقابة الأساتذة الجامعيين كشفت أن ما يقدمه فرع اتحاد القرضاوي تعليم موازٍ للتعليم الجامعي ولا يخضع لرقابة وزارة التعليم العالي.