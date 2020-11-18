شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «الرجل النفاث» في حادث بدبي والان نبدء بالتفاصيل

توفى رياضي فرنسي في دبي إثر تعرضه لحادث خلال تدريب أمس الثلاثاء. والفرنسي فينسنت ريفيه عضو في فريق "جت مان" دبي المتخصص في الطيران بأجهزة تحليق. واشتهر ريفيه بأنه "الرجل النفاث" لتحليقه في دبي بأجنحة طيران مصنوعة من ألياف الكربون مزودة بأربعة محركات صغيرة. وكان الرياضي الراحل يحلق على ارتفاعات كبيرة، ووصل للطيران على ارتفاع 1800 متر في سماء دبى خلال شهر فبراير الماضي، في إنجاز وصف بأنه "الأول من نوعه في العالم". وأفاد الحساب الرسمي لفريق "جت مان" بأن فينسنت يعد من أكثر الرياضيين الموهوبين ويتمتع بشخصية محببة واحترام جميع أعضاء الفريق. وتجري سلطات دبي تحقيقا في ملابسات الحادث بالتعاون مع الفريق.

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