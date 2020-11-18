أمريكا تُعلن خطة لتقليص قواتها بالعراق وأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تعلن خطة لتقليص قواتها بالعراق وأفغانستان

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت واشنطن عزمها تخفيض قواتها في كل من أفغانستان والعراق قبل أن يترك الرئيس دونالد ترامب منصبه.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تعتزم سحب حوالي 500 جندي من العراق وتترك نحو 2500.

كما أعلنت "البنتاجون" عن خفض القوات في أفغانستان من حوالي 4500 إلى 2500 قبل ترك الرئيس دونالد ترامب منصبه من رئاسة أمريكا.

بدوره، كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أن الرئيس ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول شهر مايو /آيارالمقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، من انسحاب متسرع للحلف من أفغانستان ، مؤكدا أنه سيكون "ثمنه باهظا جداً".

وقال ستولتنبرغ: "أفغانستان تواجه خطر التحول مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في أفغانستان عقب سقوطه في سوريا والعراق.

وسبق أن أطلق ستولتنبرغ هذا التحذير أثناء اجتماع لوزراء دفاع الحلف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وكرر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل حجج ستولتنبرغ، في تحذير للرئيس ترامب.

كما يأتي الإعلان الأمريكي بسحب القوات من العراق في الوقت الذي تلقى فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

وبحث الاتصال أيضاً، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

ووعد الرئيس الأمريكي والذي يمارس مهامه حتى يناير/كانون الثاني 2021، بوضع حد لـ"الحروب التي لا نهاية لها".

وأكد عزمه على خفض عديد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندي مطلع العام 2021، وتحدّث مرة عن رغبته بعودة كلّ الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.