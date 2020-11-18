عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكاتيوشا مجددا.. استهداف سفارة واشنطن ببغداد

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن 4 صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت المنطقة الرئاسية المحصنة ببغداد، التي تضم السفارة الأمريكية.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القصف تسبب في مقتل طفلة وإصابة 5 مدنيين.

وبحسب بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، قال مصدر أمني، إن "4 صواريخ كاتيوشا، سقطت ليل الثلاثاء - الأربعاء، قرب المنطقة الخضراء، في حادثة هي الأولى من نوعها بعد توقف دام نحو شهرين".

وأوضح المصدر، أنه "سُمعت صفارات الإنذار من صوب السفارة الأمريكية فيما هرعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الرئاسية، وبدأت بنشر نقاط تفتيش راجلة".

ولفت المصدر، إلى أن "3 صواريخ سقطت عند منطقة الجادرية القريبة من المنطقة المحصنة فيما سقط الأخير قرب مبنى السفارة الأمريكية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، خبر مهاجمة المنطقة الخضراء بـ4 صواريخ كاتيوشا، مؤكدة أنها "انطلقت من حي الأمين الثانية، شرقي بغداد".

وأظهر مقطع فيديو، مسار صاروخ وهو يخترق سماء بغداد باتجاه المنطقة الخضراء".

وتوقفت عمليات استهداف المصالح الأمريكية وأرتال التحالف الدولي من قبل ما يسمى بــ"فصائل الكاتيوشا"، منذ مطلع الشهر الماضي، بعد تفاهمات بين المليشيات وأطراف من الحكومة العراقية، برعاية شخصيات سياسية، بحسب مصادر مقربة.