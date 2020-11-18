وشهد شاهد من أهلها.. دبلوماسي منشق يفضح احتضان إيران لـ«القاعدة»

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وقال في مقابلة مع مجلة «لو بوان» الفرنسية: «إستراتيجية إيران تقضي بإقامة اتصالات مع أعداء الولايات المتحدة حتى تتمكن من ضرب مصالح واشنطن في المنطقة، تماشيا مع المثل القائل عدو عدوي صديقي».
وأفادت المجلة بأنه بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، أثناء مطاردة الجيش الأمريكي مسؤولي «القاعدة» في أفغانستان، لجأ بعض كبار قادة التنظيم إلى إيران. وكشفت الوثائق التي استولت عليها الولايات المتحدة بعد اقتحام مقر أسامة بن لادن في أبوت آباد، بباكستان في مايو 2011، مدى هذا التعاون.
وأفصح أرشيف وكالة المخابرات المركزية، الذي رفعت عنه السرية في ديسمبر 2017، أن أول عضو في «القاعدة» استقر في إيران في ديسمبر 2001 كان أبوحفص الموريتاني، وهو صديق مقرب لـ«بن لادن».
فيما كشف الصحفي ليمن ولد سالم، الذي استطاع التحدث إلى «أبو حفص» عام 2018، أن أعضاء «القاعدة» غالبا ما كانوا يعيشون في مجمعات سكنية، مضيفا أن الإرهابي الموريتاني تمكن حتى في وقت من الأوقات من الوصول إلى الهاتف والإنترنت، كما كان يستطيع حتى التجول في المدينة والاتصال بأسرته.
وأوضح الباحث في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) راز زيمت، أن «استقبال إيران مسؤولي القاعدة يمكن فهمه وتفسيره عند رؤية المزايا التي قد تستفيد منها طهران مقابل ذلك، فهم أولا بمثابة ورقة مساومة في حال خطفت القاعدة إيرانيين وأخذتهم رهائن».
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