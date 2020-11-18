شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: وجود الجنود الأتراك في كاراباخ «عمل استفزازي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية للوضع في ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان رغم توقيع الاتفاق الثلاثي لإنهاء العمليات القتالية، مشدداً على أن أي وجود للجنود الأتراك على خط التماس في الإقليم «يعد عملاً استفزازياً»، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلم ذلك جيداً.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوتين قوله للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك مشاكل بشأن وضع كاراباخ «نعم.. توجد مشكلة.. لم نتوصل إلى تسوية نهائية للوضع في كاراباخ.. لقد اتفقنا على الحفاظ على الوضع الراهن اليوم» مضيفاً «ما سيحدث بعد ذلك سيتقرر في المستقبل.. أو يقرره قادة المستقبل المشاركون المستقبليون في العملية».

وتابع بوتين أنه «إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس على مستوى الحياة اليومية وخاصة في منطقة النزاع فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع كاراباخ». وأشار بوتين إلى أن المركز الروسي التركي بشأن كراباخ المقررة إقامته في أذربيجان سيستخدم طائرات مسيرة لمراقبة الوضع هناك.

ونفت روسيا مراراً على لسان عدد من مسؤوليها مشاركة تركيا في قوات حفظ السلام على خطوط التماس في إقليم كاراباخ، مؤكدة حصر هذه المهمة بالقوات الروسية.