شكرا لقرائتكم خبر عن «أيوتا» المدمر يجتاح أمريكا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب الإعصار «إيوتا» القوي، أمس الثلاثاء، برياحه الكارثية مناطق في أمريكا الوسطى، مستهدفاً المنطقة المتضررة أصلاً من الإعصار «إيتا» الذي ضربها قبل أسبوعين، وتسبب في خلع النوافذ الخشبية للمنازل في نيكاراجوا، وحرم الآلاف من التيار الكهربائي، وتوالت التحذيرات من سيول مفاجئة وفيضانات مميتة.

وأجلت السلطات آلاف الأشخاص من مناطق ساحلية في نيكاراجوا وهندوراس، وقُتل شخص على الأقل أثناء مرور العاصفة على جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية الصغيرة، حيث تسببت بأضرار جسيمة.

وخفّض المركز الأمريكي للأعاصير «إيوتا» إلى الفئة الرابعة، لكنه لا يزال «خطراً للغاية»، إذ ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى أكثر من 250 كيلومتراً في الساعة.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية بمعهد «إنيتير» النيكاراجوي، مارسيو باكا، إنّ عين الإعصار لامست، أمس الأول الاثنين، اليابسة على بعد 41 كيلومتراً جنوب مدينة بيلوي الساحلية.

وصباح أمس، ضعفت شدة العاصفة، وتراجعت سرعة الرياح إلى 165 كيلومتراً في الساعة، ويتوقع أن تتراجع أكثر اليوم الأربعاء.

وقالت جيسي أوربينا، وهي من سكان بيلوي،: «الرياح قوية جداً، أخذت كل شيء في طريقها، سقف منزلي والنوافذ الخشبية». وقال سكان بالمدينة أن الإعصار اقتلع أسقف منازل «كأنها من ورق».

وفي بروفيدينسيا، اقتلعت الرياح سقف مستشفى محلي، وحرم أكثر من ستة آلاف شخص من الكهرباء. وسلك «إيوتا» المسار نفسه الذي سلكه الإعصار «إيتا»، الذي خلّف أكثر من 200 قتيل.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنّ «إيوتا»، يهدّد مناطق في هندوراس ونيكاراجوا ب«أمطار غزيرة» و«رياح عاتية» و«فيضانات خطرة».

وفي مدينة بيلوي الساحلية في نيكاراجوا، قام كثرٌ خلال اليومين الماضيين بتدعيم أسقف منازلهم الخشبية الهشة. وأمرت السلطات السكان بمغادرة المكان، لكن الكثير رفض التوجه إلى الملاجئ المكتظة.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث، جييرمو جونزاليس، إن «حوالى 80 ألف عائلة ستكون بخطر».

وفي هندوراس، أجلى شرطيون، عشرات آلاف السكان من وادي سولا في محيط سان بيدرو سولا، ثاني مدن البلاد.

وفي جواتيمالا، دعت هيئة إدارة الكوارث السكان إلى إخلاء منازلهم في الشمال وشمال غربي البلاد.

( ا ف ب)