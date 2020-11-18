العـراق وأمريكـا يبحثـان مخرجـات الحـوار الاستراتيجـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وسفير واشنطن في بغداد، ماثيو تولر، أمس الثلاثاء، ثلاثة ملفات من بينها سبل تطبيقات مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، فيما تفتتح السلطات العراقية، والسعودية منفذ «عرعر» الحدودي المشترك بينهما، اليوم الأربعاء، أمام حركتي السفر والتجارة بين البلدين، في وقت ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى، بينما قصفت طائرات عراقية مضافة لتنظيم «داعش» في خانقين بمحافظة ديالى، في حين أزالت القوات الأمنية خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، كما جرى افتتاح جسر «النصر» في محافظة ذي قار.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن الطرفين بحثا العلاقات الثنائيّة وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها، وآليات تقديم الدعم إلى العراق في مختلف المجالات. وأجرى الطرفان حواراً استراتيجياً لتنظيم العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الأمريكية في أغسطس/ آب الماضي.

من جهة أخرى، قال مدير منفذ «عرعر» الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن «المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين، اليوم الأربعاء، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار».

يذكر أن الحكومتين العراقية والسعودية اتفقتا في وقت سابق على إعادة افتتاح معبر «عرعر» الحدودي بين البلدين والذي أغلق منذ عام 1991 عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت.

على صعيد آخر، كشفت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان صحفي أن «استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية». وأضافت أن «الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية».

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن «طائرات القوة الجوية العراقية (إف 16 ) نفذت فجر أمس الثلاثاء، ضربة جوية ضد مضافة لعصابات داعش في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين، ضمن قاطع عمليات ديالى».

في غضون ذلك، أكد مصدر أمني عراقي، أن «القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع إزالة خيم في النجف»، مبيناً أن «هذه الخطوة جاءت تمهيداً لافتتاحها». وأضاف أن «هناك تفاهمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين بالإبقاء على بعض الخيم».

وفي ذي قار، تم افتتاح جسر «النصر» في المحافظة. وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، إنه «استناداً إلى القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، التي عقدت في ذي قار الشهر الماضي، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، وبإشراف من الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات الجلسة وتنفيذ مقرراتها، افتتح أمس الثلاثاء، جسر النصر في محافظة ذي قار».