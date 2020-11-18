شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الثورية: لم نأتِ إلى الخرطوم غزاة ونحن مع وحدة السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

اعترضت المحكمة المختصة «بمحاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989» على خطبة الدفاع التي وصفتها ب«السياسية»، فيما قال عدد من القادة العائدين ضمن اتفاق السلام، بأن الجيوش المصاحبة لهم للحراسة مؤقتاً، ولم تأتِ غازية للخرطوم، في حين وصلت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، قوات عسكرية تتبع لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام بعد يوم من احتفالات للسلام شهدتها الخرطوم. وهدد القاضي عصام الدين محمد إبراهيم في جلسة، أمس الثلاثاء، المحامي أبوبكر عبد الرازق الذي قدم خطبة الدفاع بفصل الميكرفون عنه حال الاستمرار في تقديم خطبة سياسية.

واعترضت هيئة الاتهام على خطبة عبد الرازق التي رأت أنها مخالفة وسياسية، وطالبت برفضها، واعتبرت أن الدفاع اتخذ منبر المحكمة؛ ليكيد للثورة وللفترة الانتقالية.

وطعن عبد الرازق، في الوثيقة الدستورية ، وقال: إن النائب العام تاج السر الحبر كان مستشاراً قانونياً في إحدى شركات النظام السابق، وكان ينبغي أن يكون متهماً.

واعتبر القاضي أن الطلب افتقر للدقة في الألفاظ القانونية، وقال: إنه سيتم الفصل في الدفوع القانونية المقدمة التي لم يتم الفصل فيها في الجلسة القادمة، ولن يفصل في الدفوع المكررة. ورفعت الجلسة إلى 8 ديسمبرالمقبل.

علي صعيد آخر، أكد مالك عقار، نائب رئيس الجبهة الثورية، ورئيس الحركة الشعبية « شمال»، أنهم مع وحدة السودان أرضاً وشعباً، وأنهم ضد التشظي ولم يأتوا للخرطوم غزاة، ولكن صنّاع سلام بموجب اتفاق تم بالتراضي. واضاف عقار في مؤتمر صحفي لقادة السلام، أمس، إنه شخصياً كان مع وحدة السودان، حتى حينما انفصل الجنوب، وكان صوته مع وحدة السودان في الحركة الشعبية، وأشار إلى أن الحكم الذاتي للمنطقتين سيكون في إطار السودان الموحد.

وقال: إن الجيوش التي جاءت معهم للحراسة مؤقتاً، وإن هناك جيشاً سودانياً مهنياً سيشكل منها؛ بحيث يعكس التنوع، ولم تأتِ غازية للخرطوم. وأشار إلى أنهم وضعوا الحرب وراء ظهورهم، كما أن عصر الانقلابات قد انتهى إلى غير رجعة.

وأكد عقار أنهم مع قوى الثورة بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومع الشارع؛ لبناء سودان جديد، سودان يسع الجميع، وبمواطنة بلا تمييز.