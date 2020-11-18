شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليوناني يصل إلى البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان البلاد، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق يومين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة.. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين. (وام )

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