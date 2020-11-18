شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «زايد العليا» و«فروسية» البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة، بشأن تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، والمساهمة في تأهيل الأطفال من فئة اضطراب التوحّد من خلال رياضات ركوب الخيل التي لها جاذبية خاصة لديهم، وتُسهم في علاجهم.

حضر مراسم التوقيع التي جرت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، والسفير الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، ومحمد النصف، أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، ووقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسّة، وعن الاتحاد الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عن تقديره للقائمين على الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة، ورحب سموه بإبرام مذكرة التفاهم المشتركة بين المؤسسة والاتحاد، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين

وأكد أن توقيع المذكرة هو تجسيد لاستمرار التكامل الثنائي والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين المؤسسات في دولة الإمارات ومملكة البحرين بعدة مجالات، ويمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين، بضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات.

من جانبه بارك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانيّة وشؤون الشباب، الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والمؤسسة، وقال إن العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات خاصة في الجانب الرياضي.

وقال الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة: «الاتفاقية تمثل تأكيداً لتوجيهات الشيخ ناصر بن حمد في التعاون مع مختلف المؤسسات في دولة الإمارات من أجل تقوية أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة إن المؤسسّة تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، بهدف الاستفادة من التجارب على أوسع نطاق لصالح منتسبيها.