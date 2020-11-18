شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أربع حدائق لأحياء في مدينة شخبوط بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، إنشاء أربع حدائق أحياء سكنية في مدينة شخبوط على مساحة إجمالية تبلغ 24575 متراً مربعاً، وتبلغ الكلفة الإجمالية للحدائق الأربع خمسة عشر مليوناً وثلاثمئة وثمانية وثمانين ألف درهم، ضمن إطار التزام البلدية وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وتبلغ مساحة الحديقة الأولى 6,565 متراً مربعاً، والحديقة الثانية 7,188 متراً مربعاً، والثالثة 4,257 متراً مربعاً، والرابعة 6,565 متراً مربعاً، وقد تم تنفيذ الحدائق بمدينة شخبوط ضمن الأحواض MSH02، MSH19،MSH29 MSH30.وتتضمن الحدائق، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء ونباتات وأشجار، أوضحت البلدية أن الحدائق تضم مناطق ألعاب للأطفال، مناطق شواء، مسطحات خضراء، أشجاراً، شجيرات، حمامات، إنارة، مقاعد للجلوس.

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